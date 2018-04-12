В Хабаровском крае пройдет день траура по погибшим при крушении Ми-8

Источник: РИА "Новости"

ХАБАРОВСК, 12 апр — РИА Новости. День траура по шестерым погибшим при крушении вертолета Ми-8 пройдет в четверг в Хабаровском крае, сообщает правительство края.

В среду вертолет авиакомпании «Восток» упал на пустыре в районе улиц Антенная — Хирургическая в Хабаровске. На борту были шесть человек — проверяющий, три командира, второй пилот и бортинженер. Все они погибли. Возбуждено уголовное дело. В Хабаровске введен режим чрезвычайной ситуации.

«В день траура на всей территории края будут приспущены государственные флаги, отменены увеселительные мероприятия», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в четверг в Хабаровске планируется провести опознание погибших. Власти региона выплатят семьям авиаторов по одному миллиону рублей и окажут помощь в организации похорон. Также Минздрав края направит психологов для работы с членами семей погибших.