Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
После разговора с Путиным Меркель сделала резонансные заявления
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Доктор Комаровский: «Не укачивайте детей»
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Анастасия Волочкова сделала себе платье из одеяла
«Мама, меня развели»Реальные истории краж денег с банковских карт
СМИ: кораблям КНР в Средиземноморье приказано следовать в Тартус
Названа причина неудачи при перехвате ракет в САР
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
РФ собьет ракеты США в Сирии и выпустит свои по источникам огня
СМИ: Флот России ответил Украине за «пиратство»
Наташа Королева перестаралась с пестрым нарядом
Валерия рассказала о своих бывших мужьях
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Мужчина пострадал от того, что съел самый острый в мире перец
Китайцы строят свою версию Висячих садов Семирамиды
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатостроф в истории
10Самые живописные мосты мира
05:49 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Один теневик на девять банков. Судят расхитителей 37 млрд рублей

Как стало известно «Ъ», в Замоскворецком райсуде Москвы начался процесс над организованным преступным сообществом во главе с бывшим теневым владельцем Анталбанка Магомедом Мухиевым. По версии следствия, у граждан, вложивших свои средства в девять подконтрольных ему кредитных учреждений, было похищено более 37 млрд руб. На скамье подсудимых восемь человек, шестеро из них — коммерсанты, на счета фирм которых выводились деньги из банков.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Вчера в Замоскворецком райсуде двое представителей прокуратуры огласили обвинительное заключение. Из него следует, что расследование этого уголовного дела началось в декабре 2015 года. После обращения в правоохранительные органы представителей Центробанка, сообщивших о массовых хищениях средств вкладчиков, МВД возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), которое впоследствии было передано в СКР. В общей сложности под подозрение попали девять кредитных учреждений: Анталбанк, «Лада-Кредит», Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк «Содружество», Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк «Максимум» (лицензии у всех отозваны в сентябре-ноябре 2015 года).

Как выяснилось, все банки формально не имели отношения друг к другу, но «обслуживали интересы одних и тех же лиц», а некоторые имели общих собственников и управляющий персонал.
Читайте также
Средства вкладчиков пропали в сообществе банков

По версии ГСУ СКР по Москве, во главе преступного сообщества стояли совладельцы Анталбанка Магомед Мухиев и Михаил Янчук — обвинение по ст. 210 УК РФ им было предъявлено в ноябре 2016 года. При этом последнему — заочно, поскольку господин Янчук успел скрыться за границей и позже был объявлен в международный розыск. А вот господина Мухиева в декабре 2015 года оперативники ГУЭБиПК буквально сняли с трапа частного самолета, вылетавшего из Внуково-3 в Вену. Тогда же была задержана и бухгалтер Анталбанка Ирина Иванова.

Схема хищений, которую использовали злоумышленники в период с 2014 по 2015 год, как считают в ГСУ СКР, была предельно проста. Каждый банк привлекал средства вкладчиков под проценты, значительно превышающие рыночные: Гринфилдбанк — под 13,8%, а «Максимум» — под 14%, тогда как средняя ставка на тот момент была менее 10%. После размещения на депозитах деньги под разными предлогами переводились из одного банка в другой, для того чтобы скрыть их происхождение, а затем аккумулировались в Анталбанке. Из него, по версии следствия, средства выводились на счета подконтрольных владельцам компаний путем выдачи ничем не обеспеченных кредитов или похищались под видом сделок по приобретению ценных бумаг, «стоимость которых была искусственно завышена».

На момент отзыва лицензии, по данным следствия, только из Анталбанка исчезло более 14,7 млрд руб., а в окончательной редакции обвиняемым инкриминировали хищение более 37 млрд руб.

Примерно год назад в этом деле появилось еще шестеро фигурантов — руководители фирм, на счета которых выводились деньги. Двое из них были заключены под домашние аресты, а остальным избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Помимо участия в ОПС им вменили ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Читайте также
Задержаны сотрудники 2-х банков, которые перевели за рубеж 20 млрд руб

Знакомиться с материалами этого уголовного дела обвиняемые начали год назад. Причем некоторые из них от этой процедуры отказались.

В рамках расследования по решению суда был наложен арест на имущество фигурантов, в том числе находящееся за границей: недвижимость, транспортные средства, предметы роскоши, яхту — на общую сумму более 1 млрд руб.

Адвокат Магомеда Мухиева Мария Килессо в разговоре с «Ъ» назвала это дело уникальным, поскольку на скамье подсудимых нет ни одного акционера, ни председателя правления или члена совета директоров какого-либо из кредитных учреждений. По словам госпожи Килессо, ее подзащитный, вопреки утверждениям в прессе, никогда не являлся ни президентом Анталбанка, ни его совладельцем, а следствие в материалах дела называет его просто организатором преступного сообщества.

Олег Рубникович

Экс-президент «Анталбанка» арестован по делу о хищении 30 миллиардов
Во время загрузки произошла ошибка.
4 февраля 2016© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Кемеровские власти примут закон для пожертвований
Атом о сем, или Радий всего святого
В Сирии обстреляли автобус с российскими журналистами
Спутники зафиксировали выход российских кораблей с базы Тартус
Аналитики назвали самые доходные в России профессии
СМИ: Мэй готова присоединиться к военным действиям против Сирии
Юлия Скрипаль отказалась от помощи сестры и посольства
Глава ЦРУ объявил об ужесточении политики в отношении России
Спорт
«Реал» проиграл «Ювентусу», но вышел в полуфинал Лиги чемпионов После назначения 11-метрового удара за споры с арбитром с поля был удален вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон
Авто
Что будет, если «закончились права» Сделайте это прямо сейчас. Немедленно. Достаньте свое водительское удостоверение и посмотрите, когда оно заканчивается
Hi-Tech
Найдена угрожающая человечеству «темная» зона Ученые обнаружили «темную» зону на ледяном щите в Гренландии.
Кино
Табаков и Муцениеце на съемках фильма «Тобол»: первые кадры Масштабный исторический проект о петровских временах по роману Алексея Иванова снял режиссер сериала «Великая»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Леди
Варнава, Джоли, Бэкхем и другие звезды, чью излишнюю худобу мы обсуждаем Знаменитости садятся на новую диету, переживают расставание с любимым и хотят соответствовать модельным параметрам, что сказывается на их фигурах
Дети
Юлия Ковальчук дала дочери редкое имя Певица долго скрывала, как назвала девочку.
Все о ремонте
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь