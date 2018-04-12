Один теневик на девять банков. Судят расхитителей 37 млрд рублей

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Вчера в Замоскворецком райсуде двое представителей прокуратуры огласили обвинительное заключение. Из него следует, что расследование этого уголовного дела началось в декабре 2015 года. После обращения в правоохранительные органы представителей Центробанка, сообщивших о массовых хищениях средств вкладчиков, МВД возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), которое впоследствии было передано в СКР. В общей сложности под подозрение попали девять кредитных учреждений: Анталбанк, «Лада-Кредит», Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк «Содружество», Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк «Максимум» (лицензии у всех отозваны в сентябре-ноябре 2015 года).

Как выяснилось, все банки формально не имели отношения друг к другу, но «обслуживали интересы одних и тех же лиц», а некоторые имели общих собственников и управляющий персонал.

Читайте также Средства вкладчиков пропали в сообществе банков

По версии ГСУ СКР по Москве, во главе преступного сообщества стояли совладельцы Анталбанка Магомед Мухиев и Михаил Янчук — обвинение по ст. 210 УК РФ им было предъявлено в ноябре 2016 года. При этом последнему — заочно, поскольку господин Янчук успел скрыться за границей и позже был объявлен в международный розыск. А вот господина Мухиева в декабре 2015 года оперативники ГУЭБиПК буквально сняли с трапа частного самолета, вылетавшего из Внуково-3 в Вену. Тогда же была задержана и бухгалтер Анталбанка Ирина Иванова.

Схема хищений, которую использовали злоумышленники в период с 2014 по 2015 год, как считают в ГСУ СКР, была предельно проста. Каждый банк привлекал средства вкладчиков под проценты, значительно превышающие рыночные: Гринфилдбанк — под 13,8%, а «Максимум» — под 14%, тогда как средняя ставка на тот момент была менее 10%. После размещения на депозитах деньги под разными предлогами переводились из одного банка в другой, для того чтобы скрыть их происхождение, а затем аккумулировались в Анталбанке. Из него, по версии следствия, средства выводились на счета подконтрольных владельцам компаний путем выдачи ничем не обеспеченных кредитов или похищались под видом сделок по приобретению ценных бумаг, «стоимость которых была искусственно завышена».

На момент отзыва лицензии, по данным следствия, только из Анталбанка исчезло более 14,7 млрд руб., а в окончательной редакции обвиняемым инкриминировали хищение более 37 млрд руб.

Примерно год назад в этом деле появилось еще шестеро фигурантов — руководители фирм, на счета которых выводились деньги. Двое из них были заключены под домашние аресты, а остальным избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Помимо участия в ОПС им вменили ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Знакомиться с материалами этого уголовного дела обвиняемые начали год назад. Причем некоторые из них от этой процедуры отказались.

В рамках расследования по решению суда был наложен арест на имущество фигурантов, в том числе находящееся за границей: недвижимость, транспортные средства, предметы роскоши, яхту — на общую сумму более 1 млрд руб.

Адвокат Магомеда Мухиева Мария Килессо в разговоре с «Ъ» назвала это дело уникальным, поскольку на скамье подсудимых нет ни одного акционера, ни председателя правления или члена совета директоров какого-либо из кредитных учреждений. По словам госпожи Килессо, ее подзащитный, вопреки утверждениям в прессе, никогда не являлся ни президентом Анталбанка, ни его совладельцем, а следствие в материалах дела называет его просто организатором преступного сообщества.