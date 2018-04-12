Еще одна воровка из «Почты России» пойдет под суд в Приморье

Источник: Комсомольская правда

В Чугуевском районе Приморья суд рассмотрит дело о хищении денег из почтовой кассы.

Прокурор Чугуевского района утвердил заключение по уголовному делу против гражданки К. По версии следствия, преступления она совершала, когда работала начальником отделения почтовой связи в с. Саратовка Чугуевского района.

Так, фальсифицируя ведомости о передаче денег, она смогла присвоить порядка 70 тысяч рублей. Кроме этого, фигурантка похитила деньги, вырученные от продажи газет, журналов, лотерей, а также растратила вверенный ей товар. Общий ущерб составил 276 тысяч рублей. Его обвиняемая частично возместила на стадии следствия.

Сейчас уголовное дело направлено в Чугуевский районный суд.