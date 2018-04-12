Гостеприимную жительницу Хабаровска обокрал знакомый из соседнего региона
Мужчина приехал из Сахалина и отблагодарил женщину за радушный прием тем, что вынес из ее квартиры деньги и украшения.
Мужчина приехал из Сахалина и отблагодарил женщину за радушный прием тем, что вынес из ее квартиры деньги и украшения.
Накануне жительница Краснофлотского района Хабаровска обратилась в местное отделение полиции. Она рассказала правоохранителям о том, что неизвестный украл из ее квартиры мобильный телефон, ювелирные украшения и деньги. Женщина оценила ущерб в 152 тысячи рублей. Сотрудники ведомства начали расследование. Первым делом спросили у потерпевшей, что происходило в день пропажи ее имущества. Оказалось, что хабаровчанка принимала гостей. Со знакомыми она распивала алкоголь в ходе застолья. Некоторые из приятелей остались и на ночь.
— Правоохранители по подозрению в совершении преступления задержали 28-летнего жителя Сахалина, который также гостил у заявительницы в день пропажи. На момент задержания он находился в соседнем регионе. Его уже доставили в Хабаровск, где он дал признательные показания. Смартфон и золотые украшения фигурант продал в Сахалинской области, а деньги потратил на собственные цели, — рассказали в
По статье «Кража» стражи правопорядка возбудили уголовное дело. Пока злоумышленника заключили под стражу, ему грозит до 5 лет тюрьмы.
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