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03:20 (мск), источник: Комсомольская правда

Гостеприимную жительницу Хабаровска обокрал знакомый из соседнего региона

Мужчина приехал из Сахалина и отблагодарил женщину за радушный прием тем, что вынес из ее квартиры деньги и украшения.

Накануне жительница Краснофлотского района Хабаровска обратилась в местное отделение полиции. Она рассказала правоохранителям о том, что неизвестный украл из ее квартиры мобильный телефон, ювелирные украшения и деньги. Женщина оценила ущерб в 152 тысячи рублей. Сотрудники ведомства начали расследование. Первым делом спросили у потерпевшей, что происходило в день пропажи ее имущества. Оказалось, что хабаровчанка принимала гостей. Со знакомыми она распивала алкоголь в ходе застолья. Некоторые из приятелей остались и на ночь.

— Правоохранители по подозрению в совершении преступления задержали 28-летнего жителя Сахалина, который также гостил у заявительницы в день пропажи. На момент задержания он находился в соседнем регионе. Его уже доставили в Хабаровск, где он дал признательные показания. Смартфон и золотые украшения фигурант продал в Сахалинской области, а деньги потратил на собственные цели, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

По статье «Кража» стражи правопорядка возбудили уголовное дело. Пока злоумышленника заключили под стражу, ему грозит до 5 лет тюрьмы.

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