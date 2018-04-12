Семь лесных пожаров за сутки ликвидированы в Приморье
Возгорания ликвидированы в Кавалеровском и Ольгинском районах. По данным на утро четверга, 12 апреля, действующих лесных пожаров в крае нет.
Возгорания ликвидированы в Кавалеровском и Ольгинском районах. По данным на утро четверга, 12 апреля, действующих лесных пожаров в крае нет.
За прошедшие сутки в Приморье ликвидированы семь лесных пожаров в Кавалеровском и Ольгинском районах. По данным на утро четверга, 12 апреля, действующих лесных пожаров в крае нет. За сутки на тушении пожаров были задействованы 64 человека и 16 единиц техники.
Напомним, на всей территории Приморья действует особый противопожарный режим. Особый противопожарный режим предполагает запрет на разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований, запрет проведения в лесах на землях лесного фонда и землях иных категорий огнеопасных работ, в том числе предусматривающие привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов.
Также введение противопожарного режима ведет к увеличению наказаний за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Так, административная ответственность для физических лиц в обычной ситуации от 1,5 до 3 тысяч рублей увеличивается до 4−5 тысяч. Для должностных лиц в обычной ситуации от 10 до 20 тысяч рублей, в условиях противопожарного режима — 20−40 тысяч рублей, для юридических — увеличивается с 50−200 тысяч рублей до 300−500 тысяч рублей.
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