Семь лесных пожаров за сутки ликвидированы в Приморье

За прошедшие сутки в Приморье ликвидированы семь лесных пожаров в Кавалеровском и Ольгинском районах. По данным на утро четверга, 12 апреля, действующих лесных пожаров в крае нет. За сутки на тушении пожаров были задействованы 64 человека и 16 единиц техники.

Напомним, на всей территории Приморья действует особый противопожарный режим. Особый противопожарный режим предполагает запрет на разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований, запрет проведения в лесах на землях лесного фонда и землях иных категорий огнеопасных работ, в том числе предусматривающие привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов.