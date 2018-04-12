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04:19 (мск), источник: Комсомольская правда

Приезжий продал пенсионерке из Хабаровского края простынь за 52 тысячи рублей

Брата хитрого продавца обвинили в даче взятки должностному лицу.

Источник: Комсомольская правда

Группа «коробейников» приехала в Николаевск-на-Амуре из Ставропольского края. 12 человек прибыли в небольшой городок для продажи различных привезенных товаров. По крайней мере двое из них подозреваются в совершении преступлений.

Первый подозреваемый — молодой человек, который в январе этого года отметил совершеннолетие. Своей жертвой он избрал 78-летнюю местную жительницу. Злоумышленник воспользовался тем, что она не знает актуальных цен на постельное белье, и продал пенсионерке наволочки и простынь за 52 тысячи рублей.

Позже женщина обратилась в полицию и заявила о пропаже только 17 тысяч рублей. Больший ущерб был установлен в ходе дальнейшего разбирательства. Также были найдены все приезжие и доставлены в полицию. Пенсионерка опознала продавца, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.

Отличился еще один из задержанных — брат подозреваемого. Он предложил полицейскому 50 тысяч рублей, взамен он попросил прекратить проверку и отпустить всех задержанных на свободу.

— Правоохранитель предупредил о том, что задержанный нарушает закон. Но 36-летний мужчина продолжал настаивать и передал деньги. Обвиняемый дачу взятки не признает. В данный момент он заключен под стражу, — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю.

Первого подозреваемого отпустили под залог в полмиллиона. Расследование уголовного дела продолжается.

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