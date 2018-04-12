Приезжий продал пенсионерке из Хабаровского края простынь за 52 тысячи рублей
Брата хитрого продавца обвинили в даче взятки должностному лицу.
Брата хитрого продавца обвинили в даче взятки должностному лицу.
Группа «коробейников» приехала в
Первый подозреваемый — молодой человек, который в январе этого года отметил совершеннолетие. Своей жертвой он избрал 78-летнюю местную жительницу. Злоумышленник воспользовался тем, что она не знает актуальных цен на постельное белье, и продал пенсионерке наволочки и простынь за 52 тысячи рублей.
Отличился еще один из задержанных — брат подозреваемого. Он предложил полицейскому 50 тысяч рублей, взамен он попросил прекратить проверку и отпустить всех задержанных на свободу.
— Правоохранитель предупредил о том, что задержанный нарушает закон. Но 36-летний мужчина продолжал настаивать и передал деньги. Обвиняемый дачу взятки не признает. В данный момент он заключен под стражу, — прокомментировали в
Первого подозреваемого отпустили под залог в полмиллиона. Расследование уголовного дела продолжается.
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