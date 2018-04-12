Барак горел в приморском Преображении: жертв нет

11 апреля (в 13:06) на пульт пожарной охраны Лазовского района сообщили, что в посёлке Преображение горит дом в Песчаном переулке.

Через шесть минут (в 13:12) на место прибыли пожарные расчёты и приступили к тушению. Спасатели задействовали звено газодымозащитной службы. Разведка выяснила, что горят внутренняя часть помещения, двери, окна и бытовые приборы.