Барак горел в приморском Преображении: жертв нет
Пожарная разведка выяснила, что горят внутренняя часть помещения, двери, окна и бытовые приборы.
Пожарная разведка выяснила, что горят внутренняя часть помещения, двери, окна и бытовые приборы.
11 апреля (в 13:06) на пульт пожарной охраны Лазовского района сообщили, что в посёлке Преображение горит дом в Песчаном переулке.
Через шесть минут (в 13:12) на место прибыли пожарные расчёты и приступили к тушению. Спасатели задействовали звено газодымозащитной службы. Разведка выяснила, что горят внутренняя часть помещения, двери, окна и бытовые приборы.
В 13:15 пожар локализовали, в 13:26 — полностью ликвидировали. Общая площадь распространения огня составила 72 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Огонь тушили семь человек и две единицы техники.
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