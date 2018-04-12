Специалисты СК и МАК вместе осмотрят место крушения Ми-8 в Хабаровске

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что в среду вертолет авиакомпании «Восток» упал на пустыре в районе улиц Антенная — Хирургическая в Хабаровске. На борту были шесть человек. Все они погибли. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». В Хабаровске введен режим чрезвычайной ситуации. В четверг в регионе объявлен день траура.

Также в четверг ожидается прибытие специалистов МАК.

«Следователями проведен осмотр места происшествия, изъяты бортовые самописцы. Тела погибших направлены для проведения судебно-медицинского исследования и опознания. В авиакомпании “Восток” осмотрена и изъята полетная документация, образцы топлива, допрошен ряд свидетелей, назначен ряд экспертных исследований. Кроме этого, запланировано проведение дополнительного осмотра места происшествия с участием специалистов МАК», — говорится в сообщении.

Уголовное дело находится на контроле руководителя следственного управления.

Отмечается также, что следственное управление обращается к жителям региона, которые стали очевидцами происшествия, а также тем, кто смог сфотографировать или записать видео крушения вертолета. Их просят обратиться в Хабаровский следственный отдел на транспорте Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по телефону 8 (4212)40−02−05.