Сибирячка вышла с работы и пропала в районе площади Маркса
Перед этим девушка сообщила родным, что едет домой.
Перед этим девушка сообщила родным, что едет домой.
Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске 24-летней девушки Виктории Гетман. Последний раз ее видели вечером в воскресенье, 8 апреля.
— Девушка вышла с работы, на площади Карла Маркса. Позвонила домой и сообщила, что едет. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно, — рассказывают в поисковом отряде.
Рост пропавшей — 183 сантиметра. Она нормального телосложения. У нее
Есть особые приметы — пирсинг, «тоннели», на левой руке татуировка.
Если вам
Отметим, что до сих пор ничего неизвестно о местонахождении мужчины 65 лет, который ушел 7 апреля из дома в рабочем поселке Дорогино. Сообщалось, что он нуждается в медицинской помощи.
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