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06:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Сибирячка вышла с работы и пропала в районе площади Маркса

Перед этим девушка сообщила родным, что едет домой.

Источник: Комсомольская правда

Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске 24-летней девушки Виктории Гетман. Последний раз ее видели вечером в воскресенье, 8 апреля.

— Девушка вышла с работы, на площади Карла Маркса. Позвонила домой и сообщила, что едет. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно, — рассказывают в поисковом отряде.

Рост пропавшей — 183 сантиметра. Она нормального телосложения. У нее серо-голубые глаза и русые волосы. В последний раз, когда ее видели, девушка была одета в сине-салатовую куртку в клетку, голубые брюки, бело-голубые кроссовки, шапку вязаную синюю с рисунком и с помпоном.

Есть особые приметы — пирсинг, «тоннели», на левой руке татуировка.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, позвоните по телефону — +7−905−954−8490.

Отметим, что до сих пор ничего неизвестно о местонахождении мужчины 65 лет, который ушел 7 апреля из дома в рабочем поселке Дорогино. Сообщалось, что он нуждается в медицинской помощи.

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