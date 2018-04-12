Сибирячка вышла с работы и пропала в районе площади Маркса

Источник: Комсомольская правда

Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске 24-летней девушки Виктории Гетман. Последний раз ее видели вечером в воскресенье, 8 апреля.

— Девушка вышла с работы, на площади Карла Маркса. Позвонила домой и сообщила, что едет. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно, — рассказывают в поисковом отряде.

Рост пропавшей — 183 сантиметра. Она нормального телосложения. У нее серо-голубые глаза и русые волосы. В последний раз, когда ее видели, девушка была одета в сине-салатовую куртку в клетку, голубые брюки, бело-голубые кроссовки, шапку вязаную синюю с рисунком и с помпоном.

Есть особые приметы — пирсинг, «тоннели», на левой руке татуировка.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, позвоните по телефону — +7−905−954−8490.