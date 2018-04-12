В Кунгуре пропала 38-летняя женщина
Сестра просит неравнодушных помочь в её поисках.
Сестра просит неравнодушных помочь в её поисках.
11 апреля жительница Кунгура опубликовала пост на своей странице «ВКонтакте». Она сообщила о пропавшей сестре и попросила всех неравнодушных помочь ей в розысках:
«10 апреля потерялась моя сестра Смирнова Татьяна Викторовна 1980 года рождения. Она инвалид 2 группы, имеет суицидальные наклонности. Ушла из дома в селе Моховое днём 10 апреля, приблизительно в 14.00. Около 18.00 Татьяна звонила подружке, с тех пор о её местонахождении ничего не известно. Сестра была одета в демисезонную курточку
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.