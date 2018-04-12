В Кунгуре пропала 38-летняя женщина

11 апреля жительница Кунгура опубликовала пост на своей странице «ВКонтакте». Она сообщила о пропавшей сестре и попросила всех неравнодушных помочь ей в розысках:

«10 апреля потерялась моя сестра Смирнова Татьяна Викторовна 1980 года рождения. Она инвалид 2 группы, имеет суицидальные наклонности. Ушла из дома в селе Моховое днём 10 апреля, приблизительно в 14.00. Около 18.00 Татьяна звонила подружке, с тех пор о её местонахождении ничего не известно. Сестра была одета в демисезонную курточку розово-перламутрового цвета и в шапку бежевого цвета. Пожалуйста помогите! Сбор волонтёров для прочесывания местности 12апреля, в Кунгуре у торгового центра Моховской в 14 30 и 17 30».