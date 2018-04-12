Почти на девять лет лишилась свободы 68-летняя наркосбытчица в Братске

Как сообщает 12 апреля 2018 года пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, суд установил, что Валентина Б. дважды уже отбывала наказание в местах лишения свободы за сбыт наркотических веществ, но, освободившись в июле 2016 года, вновь занялась этой преступной деятельностью.