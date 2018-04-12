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05:58 (мск), источник: Baikal-info.ru

Почти на девять лет лишилась свободы 68-летняя наркосбытчица в Братске

За незаконное приобретение, хранение и сбыт героина Падунский районный суд приговорил 68-летнюю жительницу Братска к 8 годам 10 месяцам лишения свободы.

Как сообщает 12 апреля 2018 года пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, суд установил, что Валентина Б. дважды уже отбывала наказание в местах лишения свободы за сбыт наркотических веществ, но, освободившись в июле 2016 года, вновь занялась этой преступной деятельностью.

В сентябре и октябре 2017 года Б. реализовала героин наркозависимой девушке, что выявили сотрудники транспортной полиции. При обыске в квартире Б. полицейские обнаружили ещё 9,91 гр. героина, предназначенного для реализации.

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