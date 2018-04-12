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07:06 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе затопило Ботанический сад-институт

УФА, 12 апр 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/. Оранжерею и теплицы Южно-Уральского ботанического сада-института затопило талыми водами.

Источник: Башинформ

По словам сотрудников Ботанического сада, подобного еще не было в истории института.

«Впервые за всю историю Ботанического сада теплицу и оранжерею затопило. Растения плавают! Спасаем как можем. Откачиваем воду каждые 30 минут», — сообщила сотрудница ботсада Надежда Рязанова.

По снимкам из оранжереи видно, что в теплицах стоит вода, а сотрудники ящики с рассадой поднимают повыше, горшки и другие емкости с саженцами также изолируют от воды.

1 апреля в Башкортостане началась метеорологическая весна и начало паводка. По данным на 11 апреля, уже зафиксировано более 400 случаев подтопления. Судя по сообщениям с 40 временных водомерных постов и 17 круглосуточных гидропостов Башкирского УГМС, вскрылись: реки Стерля и Ашкадар в Стерлитамакском районе, река Белая в районе города Салавата и села Табынское Гафурийского района, река Дема в Бижбулякском районе, реки Касмарка и Большой Ик в Зианчуринском районе, реки Бирь и Кынгыр в Мишкинском районе, река Зилим в районе села Юлуково Гафурийского района, река Уршак.

По данным круглосуточных гидропостов, уровень воды на реке Белой в районе Охлебинино и Уфы поднялся за сутки на 70 и 102 см, соответственно. Также наблюдается подъем воды на реке Таналык в районе населенного пункта Самарское на 125 см и на реке Чермасан у села Новоюмраново: на 132 см за сутки. В прошедшие сутки наибольший подъем уровня воды наблюдался на реке Усень в районе Туймазов: +144 см.

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