Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
После разговора с Путиным Меркель сделала резонансные заявления
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Доктор Комаровский: «Не укачивайте детей»
Только после смерти стало ясно, кем был Мавроди на самом деле
Валерия рассказала о своих бывших мужьях
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
Море изменило цвет: реакция Сети на сближение ВВС РФ с ВМС США
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
“Будем сбивать и топить”: Посол РФ предупредил США
СМИ: Флот России ответил Украине за «пиратство»
Наташа Королева перестаралась с пестрым нарядом
Валерия рассказала о своих бывших мужьях
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Мужчина пострадал от того, что съел самый острый в мире перец
Китайцы строят свою версию Висячих садов Семирамиды
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
07:07 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае водитель и пассажир на NIVA провалились под лёд

Людей спас люк на крыше отечественного авто.

ЧП произошло на льду реки Обва в посёлке Ильинский 11 марта около 10 часов утра. Водитель на автомобиле Chevrolet Niva с пассажиром в салоне по неустановленной причине выехали на лёд реки.

Отъехав от берега несколько метров, машина провалилась под лёд. Людей от купания в ледяной воде спасло то, что на крыше Niva находился люк, через который они смогли самостоятельно выбраться в безопасное место.

А вот для того, чтобы вытягивать из реки авто, на место происшествия горе-водитель вызвал сотрудников МЧС.

«Автомобиль был извлечён из реки, никто из людей не пострадал, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Рожать дома, прививки не делать? О чем спорят мамы и врачи
Военная операция США против Сирии отложена, но не отменена
Найдена главная причина алкоголизма
Спутники зафиксировали выход российских кораблей с базы Тартус
Аналитики назвали самые доходные в России профессии
Бизнесмена обвинили в хищении 37 млрд рублей из 9 банков
СМИ: Мэй готова присоединиться к военным действиям против Сирии
Китовая акула плавает рядом с людьми (видео)
Спорт
«Реал» проиграл «Ювентусу», но вышел в полуфинал Лиги чемпионов После назначения 11-метрового удара за споры с арбитром с поля был удален вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон
Авто
Что будет, если «закончились права» Сделайте это прямо сейчас. Немедленно. Достаньте свое водительское удостоверение и посмотрите, когда оно заканчивается
Hi-Tech
Найдена угрожающая человечеству «темная» зона Ученые обнаружили «темную» зону на ледяном щите в Гренландии.
Кино
Табаков и Муцениеце на съемках фильма «Тобол»: первые кадры Масштабный исторический проект о петровских временах по роману Алексея Иванова снял режиссер сериала «Великая»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Названы города России с самыми дешевыми квартирами в новостройках
Санкт-Петербург пополнится пятью памятниками архитектуры
Леди
Варнава, Джоли, Бэкхем и другие звезды, чью излишнюю худобу мы обсуждаем Знаменитости садятся на новую диету, переживают расставание с любимым и хотят соответствовать модельным параметрам, что сказывается на их фигурах
Дети
Юлия Ковальчук дала дочери редкое имя Певица долго скрывала, как назвала девочку.
Все о ремонте
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь