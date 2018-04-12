В Пермском крае водитель и пассажир на NIVA провалились под лёд

ЧП произошло на льду реки Обва в посёлке Ильинский 11 марта около 10 часов утра. Водитель на автомобиле Chevrolet Niva с пассажиром в салоне по неустановленной причине выехали на лёд реки.

Отъехав от берега несколько метров, машина провалилась под лёд. Людей от купания в ледяной воде спасло то, что на крыше Niva находился люк, через который они смогли самостоятельно выбраться в безопасное место.

А вот для того, чтобы вытягивать из реки авто, на место происшествия горе-водитель вызвал сотрудников МЧС.