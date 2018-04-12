Хабаровчане незаконно срубили десять деревьев на 2,5 миллиона рублей

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, в отдел полиции позвонил представитель лесничества, который и сообщил о случившимся.

Сотрудниками правоохранительных органов установили, что в марте этого года подозреваемые вырубили в том числе такие породы как ильм и ясень. Двое из злоумышленников ранее судимы за имущественные преступления.