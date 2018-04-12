Хабаровчане незаконно срубили десять деревьев на 2,5 миллиона рублей

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, в отдел полиции позвонил представитель лесничества, который и сообщил о случившимся.
Сотрудниками правоохранительных органов установили, что в марте этого года подозреваемые вырубили в том числе такие породы как ильм и ясень. Двое из злоумышленников ранее судимы за имущественные преступления.
Трое мужчин проходят по уголовному делу по статье за незаконную рубку лесных насаждений. Им грозит лишение свободы сроком до семи лет. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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