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06:48 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровчане незаконно срубили десять деревьев на 2,5 миллиона рублей

Три жителя краевой столицы нелегально вырубили десять деревьев ценных пород. Ущерб лесному фонду составил около двух с половиной миллионов рублей. В отношении подозреваемых следствие возбудило уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, в отдел полиции позвонил представитель лесничества, который и сообщил о случившимся.

Сотрудниками правоохранительных органов установили, что в марте этого года подозреваемые вырубили в том числе такие породы как ильм и ясень. Двое из злоумышленников ранее судимы за имущественные преступления.

Трое мужчин проходят по уголовному делу по статье за незаконную рубку лесных насаждений. Им грозит лишение свободы сроком до семи лет. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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