На пожаре аварийного дома в Иркутске погибли 14-летний школьник и его мать
Жильцы дома 15 лет пытались добиться переселения.
Жильцы дома 15 лет пытались добиться переселения.
Утром 11 апреля пожарные расчеты в Иркутске были подняты по тревоге — загорелся двухэтажный деревянный дом по улице Николаева.
Во время тушения огня в доме были обнаружены тела 14-летнего подростка и его 41-летней матери. На момент возгорания они спали.
Соседи рассказали сми, что данный дом уже горел в 2003 году. Считается памятником архитектуры, н опри этом находится в аварийном состоянии уже более 15-ти лет. В 2006 году из этого дома расселили несколько семей п программе аварийного жилья, а про мать с сыном и еще одну семью
Известно, что погибшая женщина пыталась судиться и о ходе процессов писала в соцсетях. Например, о том, что реставрировать дом их пытались заставить через суд, который в итоге отказал истцам в полном объеме.
Разобраться в причинах пожара и дать оценку действиям или бездействиям соответствующих органов придется следственному комитету. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
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