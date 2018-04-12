Жительница Владивостока дважды ударила водителя маршрутки
Инцидент произошел 11 апреля около 13.50 в автобусе № 17 Т, когда водитель проехал мимо остановки «Краевая больница», не спросив, есть ли выходящие.
Инцидент произошел 11 апреля около 13.50 в автобусе № 17 Т, когда водитель проехал мимо остановки «Краевая больница», не спросив, есть ли выходящие.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на dps_vl, когда шофер продолжил движение в сторону Семеновской, пенсионерка поинтересовалась, почему не сработало оповещение об остановке и тот не оповестил пассажиров сам. Водитель не отреагировал на вопросы, и женщина стала требовать остановиться. На ее просьбы последовал отказ, и она стала толкать дверь. Пассажирка начала громко кричать и оскорблять водителя по национальному признаку, после чего ударила его дважды по голове, сообщив, что является онкологической больной и
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