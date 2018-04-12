Десять человек спасли на пожаре в Приморье
Десять человек спасли на пожаре в Дальнереченске, об этом DEITA. RU сообщили в ГКУ Приморского края по пожарной безопасности.
Десять человек спасли на пожаре в Дальнереченске, об этом DEITA. RU сообщили в ГКУ Приморского края по пожарной безопасности.
Как рассказали специалисты, 12 апреля в 06.16 в диспетчерскую службу 4 отряда противопожарной службы по охране Дальнереченского городского округа поступило сообщение о пожаре в жилом 2-этажном жилом доме, расположенном в городе Дальнереченск на улице 45 лет Октября.
Прибыв к месту вызова в 06.26, пожарные обнаружили, что в подъезде двухэтажного дома горят деревянные лестничные марши, наблюдается сильное задымление квартир подъезда. Звеном газодымозащитной службы из задымлённых квартир было спасено 10 человек, из них 4 ребёнка.
Специалистами скорой медицинской помощи оказали помощь двум женщинам 1986 и 1949 г.р., от госпитализации женщины отказались.
Проверку по факту пожара проводит районный отдел надзорной деятельности. Причина пожара устанавливается.
Отметим, в последнее время дома в Приморье горят часто. Так, ранее DEITA.RU сообщало, что в приморском поселке сгорел барак.
Ирина Петрова.
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