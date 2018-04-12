В Приморье прооперируют тяжело раненную браконьером тигрицу

Заказник расположен на территории Хабаровского края. Кто ранил животное картечью, полицейские пока не установили.

У тигрицы обездвижены задние лапы, она может самостоятельно есть и пить, но остается в крайне тяжелом состоянии. Ее решили не везти в Москву для операции, поскольку перелет может оказаться для нее опасным.

«Для животного это огромный стресс, а ввести ее в состояние наркоза на все время полета мы не можем. Тигрица, очнувшись в самолете, может нанести себе увечья, которые при ее состоянии, окажутся смертельными », — сообщил генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.