В Омске осужденный напал с ножом на офицера УФСИН
Мужчина смог оказать сопротивление.
Мужчина смог оказать сопротивление.
Инцидент произошел в минувший вторник, 10 апреля. Как удалось узнать порталу Om1.ru, подполковник УФСИН решил проверить осужденного на условный срок омича. В назначенное время осужденный не пришел отметиться, как того требует закон.
Офицер в форме пришел в дом к заключенному в Ленинском округе. Он напомнил мужчине, что ему необходимо явиться в оперативную часть УФСИН и подготовить объяснения своего прогула. В ответ на это осужденный схватил нож и набросился на подполковника.
К счастью, офицер сумел оказать сопротивление. Он обезоружил противника и обездвижил его, после чего вызвал на место ЧП оперативную группу. Злоумышленник был доставлен в отдел полиции.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщил порталу Om1.ru старший помощник прокурора Ленинского округа Александр Жмур. Добавим, что условный срок омич отбывал за оскорбление представителя власти.
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