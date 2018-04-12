Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
После разговора с Путиным Меркель сделала резонансные заявления
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Юлия Ковальчук дала дочери редкое имя (фото)
Только после смерти стало ясно, кем был Мавроди на самом деле
Наташа Королева перестаралась с пестрым нарядом
«Мама, меня развели»Реальные истории краж денег с банковских карт
Американская «разведка боем» ПВО Сирии потерпела крах - СМИ
Названа причина неудачи при перехвате ракет в САР
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
“Будем сбивать и топить”: Посол РФ предупредил США
СМИ: Флот России ответил Украине за «пиратство»
Анна Семенович позирует в неглиже и с полотенцем на голове
Анастасия Волочкова сделала себе платье из одеяла
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Мужчина пострадал от того, что съел самый острый в мире перец
В России нашли самый дорогой дом
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
07:28 (мск), источник: Om1.ru

В Омске осужденный напал с ножом на офицера УФСИН

Мужчина смог оказать сопротивление.

Инцидент произошел в минувший вторник, 10 апреля. Как удалось узнать порталу Om1.ru, подполковник УФСИН решил проверить осужденного на условный срок омича. В назначенное время осужденный не пришел отметиться, как того требует закон.

Офицер в форме пришел в дом к заключенному в Ленинском округе. Он напомнил мужчине, что ему необходимо явиться в оперативную часть УФСИН и подготовить объяснения своего прогула. В ответ на это осужденный схватил нож и набросился на подполковника.

К счастью, офицер сумел оказать сопротивление. Он обезоружил противника и обездвижил его, после чего вызвал на место ЧП оперативную группу. Злоумышленник был доставлен в отдел полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщил порталу Om1.ru старший помощник прокурора Ленинского округа Александр Жмур. Добавим, что условный срок омич отбывал за оскорбление представителя власти.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Александр Ергин может стать народным героем
Реконструкцию Юбилейного моста в Омске обещают закончить в июне
Военная операция США против Сирии отложена, но не отменена
Найдена главная причина алкоголизма
Спутники зафиксировали выход российских кораблей с базы Тартус
Аналитики назвали самые доходные в России профессии
Бизнесмена обвинили в хищении 37 млрд рублей из 9 банков
СМИ: Мэй готова присоединиться к военным действиям против Сирии
Китовая акула плавает рядом с людьми (видео)
Спорт
«Реал» проиграл «Ювентусу», но вышел в полуфинал Лиги чемпионов После назначения 11-метрового удара за споры с арбитром с поля был удален вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон
Авто
Что будет, если «закончились права» Сделайте это прямо сейчас. Немедленно. Достаньте свое водительское удостоверение и посмотрите, когда оно заканчивается
Hi-Tech
Найдена угрожающая человечеству «темная» зона Ученые обнаружили «темную» зону на ледяном щите в Гренландии.
Кино
Табаков и Муцениеце на съемках фильма «Тобол»: первые кадры Масштабный исторический проект о петровских временах по роману Алексея Иванова снял режиссер сериала «Великая»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Леди
Варнава, Джоли, Бэкхем и другие звезды, чью излишнюю худобу мы обсуждаем Знаменитости садятся на новую диету, переживают расставание с любимым и хотят соответствовать модельным параметрам, что сказывается на их фигурах
Дети
Юлия Ковальчук дала дочери редкое имя Певица долго скрывала, как назвала девочку.
Все о ремонте
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь