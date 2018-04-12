В Красноярском крае полицейские поймали браконьера с тушей лося
В Абанском районе Красноярского края полицейские возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Его подозревают в незаконной охоте.
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В Абанском районе Красноярского края полицейские возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Его подозревают в незаконной охоте.
Как сообщили в
Им оказался 33-летний житель села Вознесенка Абанского района. Браконьер не смог предоставить полицейским разрешительные документы на охоту. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом. Согласно статье Уголовного кодекса РФ «Незаконная охота», ему грозит до 6 месяцев тюрьмы.
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