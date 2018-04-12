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07:08 (мск), источник: НИА Красноярск

В Красноярском крае полицейские поймали браконьера с тушей лося

В Абанском районе Красноярского края полицейские возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Его подозревают в незаконной охоте.

Источник: НИА Красноярск

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю, о правонарушении сообщил представитель охотнадзора. Он увидел в лесу останки лося и обратился в полицию. Стражи порядка провели проверку и установили личность охотника, убившего животное.

Им оказался 33-летний житель села Вознесенка Абанского района. Браконьер не смог предоставить полицейским разрешительные документы на охоту. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом. Согласно статье Уголовного кодекса РФ «Незаконная охота», ему грозит до 6 месяцев тюрьмы.

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