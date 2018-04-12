За ночь в Екатеринбурге сгорели 4 машины, включая Mini Cooper

Первое сообщение о возгорании поступило 12 апреля в 01:20. На Циолковского огонь повредил моторный отсек и салон Mini Cooper. Пламя потушили за две минуты.

Второй автопожар произошел через два часа. На 8 Марта сгорели Skoda Octavia и Toyota Land Cruiser, огонь также повредил салон и кузов Hyundai Solaris. Тушили машины четыре минуты.