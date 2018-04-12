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07:01 (мск), источник: АиФ Иркутск

Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Братском районе

По предварительной информации, водитель автобуса допустил столкновение с иномаркой.

Вечером 11 апреля на автодороге «Вилюй» в районе посёлка Южный Падун произошло ДТП — столкнулись автобус ПАЗ и идущая по встречной полосе «Тойота Авенсис».

По предварительной информации, которую СМИ передали инспекторы ГИБДД МУ МВД России «Братское», виновником аварии мог стать водитель автобуса, который при повороте налево допустил столкновение с иномаркой. В лобовом столкновении пострадали 35-летняя водитель легкового авто. Ее госпитализировали. Водитель автобуса и еще два пассажира получили незначительные ушибы. Лечиться они будут амбулаторно.

После проверки будет принято правовое решение.

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