Две симпатичные девушки пропали в один день в Новосибирске

Источник: VN.ru

24-летняя Виктория Г. вышла вечером в воскресенье, 8 апреля, с работы и пропала. В последний раз ее видели в районе станции метро «Площадь Маркса». Перед этим она позвонила домой со словами, что возвращается.

Рост Виктории — 183 сантиметра, телосложение спортивное, волосы русые, глаза сине-зеленые. Была одета в сине-салатовую клетчатую куртку, голубые брюки, синюю вязаную шапку с рисунком и помпоном, обута в бело-голубые кроссовки. Из особых примет — тоннели в ушах, пирсинг, татуировка на левой руке.

Еще одна девушка, 26-летняя Ольга Д., днем 8 апреля вышла из дома на улице Вахтангова в микрорайоне Шлюз и скрылась в неизвестном направлении. С тех пор о ее местонахождении также ничего неизвестно.

Рост Ольги — 150 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые, глаза голубые. Была одета в темно-синюю куртку, темную юбку «в пол», обута в черные туфли.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о пропавших девушках, просьба сообщить по телефонам 112 или 8−800−700−54−52.