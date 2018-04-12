Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
После разговора с Путиным Меркель сделала резонансные заявления
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Беременная Светлана Лобода снялась для модного глянца
Назван богатейший человек Европы: как выглядит его жена (фото)
Анна Семенович позирует в неглиже и с полотенцем на голове
«Мама, меня развели»Реальные истории краж денег с банковских карт
США могут ударить по российским войскам и убить Асада — эксперт
Маккейн обвинил Трампа в химатаке в Сирии
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
“Будем сбивать и топить”: Посол РФ предупредил США
СМИ: Флот России ответил Украине за «пиратство»
Наташа Королева перестаралась с пестрым нарядом
Валерия рассказала о своих бывших мужьях
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Мужчина пострадал от того, что съел самый острый в мире перец
Китайцы строят свою версию Висячих садов Семирамиды
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
07:36 (мск), источник: VN.ru

Две симпатичные девушки пропали в один день в Новосибирске

Тоннели в ушах, пирсинг и высокий рост — отличительные приметы Виктории Г. Другая девушка, Ольга Д. — невысокая, была одета в юбку «в пол». Обе они исчезли в Новосибирске независимо друг от друга 8 апреля.

Источник: VN.ru

24-летняя Виктория Г. вышла вечером в воскресенье, 8 апреля, с работы и пропала. В последний раз ее видели в районе станции метро «Площадь Маркса». Перед этим она позвонила домой со словами, что возвращается.

Рост Виктории — 183 сантиметра, телосложение спортивное, волосы русые, глаза сине-зеленые. Была одета в сине-салатовую клетчатую куртку, голубые брюки, синюю вязаную шапку с рисунком и помпоном, обута в бело-голубые кроссовки. Из особых примет — тоннели в ушах, пирсинг, татуировка на левой руке.

Еще одна девушка, 26-летняя Ольга Д., днем 8 апреля вышла из дома на улице Вахтангова в микрорайоне Шлюз и скрылась в неизвестном направлении. С тех пор о ее местонахождении также ничего неизвестно.

Рост Ольги — 150 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые, глаза голубые. Была одета в темно-синюю куртку, темную юбку «в пол», обута в черные туфли.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о пропавших девушках, просьба сообщить по телефонам 112 или 8−800−700−54−52.

В январе в Новосибирске пропал молодой гость из Новокузнецка, отличительными чертами которого были тоннели в ушах и почти двухметровый рост. Спустя несколько дней парня обнаружили в одной из больниц.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Владимиру Тарасенко сделали операцию в США
Военная операция США против Сирии отложена, но не отменена
Найдена главная причина алкоголизма
Спутники зафиксировали выход российских кораблей с базы Тартус
Аналитики назвали самые доходные в России профессии
Бизнесмена обвинили в хищении 37 млрд рублей из 9 банков
СМИ: Мэй готова присоединиться к военным действиям против Сирии
Китовая акула плавает рядом с людьми (видео)
Спорт
«Реал» проиграл «Ювентусу», но вышел в полуфинал Лиги чемпионов После назначения 11-метрового удара за споры с арбитром с поля был удален вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон
Авто
Что будет, если «закончились права» Сделайте это прямо сейчас. Немедленно. Достаньте свое водительское удостоверение и посмотрите, когда оно заканчивается
Hi-Tech
Найдена угрожающая человечеству «темная» зона Ученые обнаружили «темную» зону на ледяном щите в Гренландии.
Кино
Табаков и Муцениеце на съемках фильма «Тобол»: первые кадры Масштабный исторический проект о петровских временах по роману Алексея Иванова снял режиссер сериала «Великая»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Что можно купить в Португалии по цене московской двушки
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Жилье вблизи мусорных полигонов потеряло в цене
Леди
Варнава, Джоли, Бэкхем и другие звезды, чью излишнюю худобу мы обсуждаем Знаменитости садятся на новую диету, переживают расставание с любимым и хотят соответствовать модельным параметрам, что сказывается на их фигурах
Дети
Юлия Ковальчук дала дочери редкое имя Певица долго скрывала, как назвала девочку.
Все о ремонте
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь