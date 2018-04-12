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07:26 (мск), источник: Newslab.ru

Пропавшую два месяца назад молодую красноярку нашли мертвой на кладбище

В убийстве, по словам родственников, признался муж молодой женщины.

В Красноярске мертвой нашли пропавшую в январе молодую женщину. Об этом сообщили представители общественной организации «Поиск пропавших детей — Красноярск».

22-летняя Анна Антонова, по словам близких, ушла из дома на ул. Щорса 30 января около часа ночи. Родные почти сразу начали ее поиски, через несколько дней привлекли волонтеров. По Красноярску расклеивали ориентировки, но девушку найти не удавалось.

Вчера вечером в социальных сетях появилась информация — Анну Антонову нашли мертвой. В комментариях родственники заявили, что накануне в полицию пришел муж молодой женщины и признался в убийстве. Он спрятал тело на одном из красноярских кладбищ.

В краевом следственном управлении Следственного комитета информацию о происшествии пообещали прокомментировать позднее.

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