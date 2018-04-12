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07:54 (мск), источник: Om1.ru

В Омске обрушилась теплица — погиб охранник

Двое смогли выбраться из завалов самостоятельно.

Трагедия произошла накануне поздно вечером, 11 апреля. Около 23:46 стало известно об обрушении здания бывшей теплицы на улице Демьяна Бедного рядом с остановкой ПО «Иртыш», сообщает «НГС. Омск».

Здание было расположено на территории компании «Теплицы Сибири». На момент обрушения внутри находилось трое охранников. Мужчины решили демонтировать стены, чтобы сдать запчасти на металлолом. В результате их манипуляций перекрытия теплицы рухнули.

На данный момент известно, что под завалами погиб один человек, 33-летний мужчина. Двое его коллег, мужчины 44 и 26 лет, смогли выбраться самостоятельно. Самый молодой из троих не пострадал. 44-летнему охраннику понадобилась госпитализация. Медики диагностировали у него травмы ног и головы.

На место ЧП ночью выезжала оперативная группа УМВД России по Омской области и сотрудники МЧС. Официальных данных о трагедии пока нет.

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