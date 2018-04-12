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07:55 (мск), источник: СуперОмск

В Омске ночью сгорел BMW-Х5

Инцидент произошел в Центральном округе Омска. Припаркованный у дома автомобиль 2003 года выпуска загорелся около четырех часов утра.

Очевидцы поздно обнаружили пожар, из-за чего у машины повреждены навесное оборудование моторного отсек, бампер, лакокрасочное покрытие капота и передние крылья.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Иномарку тушили 10 спасателей на двух пожарных автомобилях.

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