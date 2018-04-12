В Омске ночью сгорел BMW-Х5
Инцидент произошел в Центральном округе Омска. Припаркованный у дома автомобиль 2003 года выпуска загорелся около четырех часов утра.
Инцидент произошел в Центральном округе Омска. Припаркованный у дома автомобиль 2003 года выпуска загорелся около четырех часов утра.
Очевидцы поздно обнаружили пожар,
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, сообщили в
Иномарку тушили 10 спасателей на двух пожарных автомобилях.
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