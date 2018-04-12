Омские полицейские отчитались о проверке «заминированного» ТЦ «Мега»
Как уже писал «СуперОмск», в среду, 11 апреля, всех посетителей «Меги» в Омске срочно эвакуировали. Причиной стал звонок в 16:50 о заложенном в здании взрывном устройстве.
Как уже писал «СуперОмск», в среду, 11 апреля, всех посетителей «Меги» в Омске срочно эвакуировали. Причиной стал звонок в 16:50 о заложенном в здании взрывном устройстве.
В полиции прокомментировали инцидент, ничего опасного не обнаружили.
«Сотрудники полиции и Росгвардии завершили проверку здания “Меги”. Предметов, представляющих опасность, не обнаружено. Работа заведения возобновлена в нормальном режиме», — уточнили в
Отметим, что на днях в «Меге» проводились учебные эвакуации МЧС. Спасатели проверяли торговые комплексы
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