В Приморье разыскивают несовершеннолетнюю девушку
Полиция и волонтеры просят помощи.
Полиция и волонтеры просят помощи.
В Приморье разыскивают Вербову Анастасию, 2003 года рождения, проживающую в с.
Сообщается, что 9 апреля девочка ушла из дома до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Приметы: рост 164 см., глаза карие, волосы ниже плеч
Особые приметы: пирсинг в левой ноздре.
Девочка может находиться в любом населенном пункте Приморского края.
Всех, кто может сообщить
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