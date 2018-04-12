В Приморье разыскивают несовершеннолетнюю девушку

В Приморье разыскивают Вербову Анастасию, 2003 года рождения, проживающую в с. Владимиро-Александровское, сообщает РИА VladNews со ссылкой на nhk_off.

Сообщается, что 9 апреля девочка ушла из дома до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Приметы: рост 164 см., глаза карие, волосы ниже плеч темно-каштановые. Была одета: черный короткий полушубок с мехом (искусственный), черное короткое платье трикотажное, черные кожаные полуботинки.

Особые приметы: пирсинг в левой ноздре.

Девочка может находиться в любом населенном пункте Приморского края.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Анастасии, просим сообщить в полицию.