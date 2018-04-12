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08:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Кошку выбросили с балкона высотки в Челябинске

Полиция ищет живодеров по рассказам соседей.

Полиция Челябинска проверяет сообщение в соцсетях, в котором пользователи рассказали о случае живодерства.

Неприятная история случилась в микрорайоне «Парковый». Здесь, из жилого дома на Краснопольском проспекте, 7а, кто-то выбросил кошку с балкона верхнего этажа. Свидетелями инцидента стали гулявшие во дворе дети. Они запомнили окна квартиры и рассказали об этом родителям, а взрослые выложили историю в соцсетях. Теперь полиция по этим данным пытается отыскать нарушителя.

Несчастное животное, кстати, погибло.

За жестокое обращение с животными хозяину кошки (или хозяйке) грозит крупный штраф (вплоть до заработка за полгода), исправительные работы и даже реальный срок до трех лет.

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