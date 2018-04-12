Кошку выбросили с балкона высотки в Челябинске
Полиция ищет живодеров по рассказам соседей.
Полиция ищет живодеров по рассказам соседей.
Полиция Челябинска проверяет сообщение в соцсетях, в котором пользователи рассказали о случае живодерства.
Неприятная история случилась в микрорайоне «Парковый». Здесь, из жилого дома на Краснопольском проспекте, 7а,
Несчастное животное, кстати, погибло.
За жестокое обращение с животными хозяину кошки (или хозяйке) грозит крупный штраф (вплоть до заработка за полгода), исправительные работы и даже реальный срок до трех лет.
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