Кошку выбросили с балкона высотки в Челябинске

Неприятная история случилась в микрорайоне «Парковый». Здесь, из жилого дома на Краснопольском проспекте, 7а, кто-то выбросил кошку с балкона верхнего этажа. Свидетелями инцидента стали гулявшие во дворе дети. Они запомнили окна квартиры и рассказали об этом родителям, а взрослые выложили историю в соцсетях. Теперь полиция по этим данным пытается отыскать нарушителя.