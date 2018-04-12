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08:39 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Директор пермской «управляйки» разворовал 8,6 миллиона

ПЕРМЬ, 12 апреля, ФедералПресс. Нарушения выявила прокуратура Орджоникидзевского района Перми в ходе проверки деятельности ООО «УК Рифей-Комфорт».

С августа 2015 года по май 2016 года директор компании не перечислял «Пермской сетевой компании» и МУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» деньги жителей за ЖКУ. Правоохранительные органы по итогам проверки возбудили уголовное дело о причинении особо крупного имущественного ущерба.

Следствие установило суммы хищений. ПСК недосчиталось 7,8 млн рублей, МУП — 860 тыс. рублей. На имущество обвиняемого директора наложен арест на сумму в 500 тыс. рублей.

Уголовное дело расхитителя отправлено в Орджоникидзевский райсуд.

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