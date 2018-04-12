Директор пермской «управляйки» разворовал 8,6 миллиона

С августа 2015 года по май 2016 года директор компании не перечислял «Пермской сетевой компании» и МУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» деньги жителей за ЖКУ. Правоохранительные органы по итогам проверки возбудили уголовное дело о причинении особо крупного имущественного ущерба.