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08:41 (мск), источник: Om1.ru

В Омске мусоровоз застрял на тротуаре

Водитель хотел сократить путь, свернув на пешеходную дорогу.

В Омске водитель мусоровоза пытался проехать по тротуару и застрял.

Сегодня утром, 12 апреля, в разных городских пабликах начали появляться фотографии мусоровоза, который застрял на тротуаре. По всей видимости, водитель грузового автомобиля торопился и хотел сократить свой путь, свернув на дорогу, где ходят пешеходы. Однако доехать до назначенного места не вышло и мусоровоз провалился.

Как сообщается в публикации, инцидент произошел на улице 50 лет ВЛКСМ. Возможно, водителю мусоровоза придется выплатить штраф за езду в неположенном месте.

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