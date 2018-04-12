В Омске мусоровоз застрял на тротуаре

Сегодня утром, 12 апреля, в разных городских пабликах начали появляться фотографии мусоровоза, который застрял на тротуаре. По всей видимости, водитель грузового автомобиля торопился и хотел сократить свой путь, свернув на дорогу, где ходят пешеходы. Однако доехать до назначенного места не вышло и мусоровоз провалился.