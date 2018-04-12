В Омске мусоровоз застрял на тротуаре
Водитель хотел сократить путь, свернув на пешеходную дорогу.
Водитель хотел сократить путь, свернув на пешеходную дорогу.
В Омске водитель мусоровоза пытался проехать по тротуару и застрял.
Сегодня утром, 12 апреля, в разных городских пабликах начали появляться фотографии мусоровоза, который застрял на тротуаре. По всей видимости, водитель грузового автомобиля торопился и хотел сократить свой путь, свернув на дорогу, где ходят пешеходы. Однако доехать до назначенного места не вышло и мусоровоз провалился.
Как сообщается в публикации, инцидент произошел на улице 50 лет ВЛКСМ. Возможно, водителю мусоровоза придется выплатить штраф за езду в неположенном месте.
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