В Калининградской области за сутки сгорели две дачи и одна баня

Источник: Комсомольская правда

Так, вечером в среду, 11 апреля, по тревоге пожарные выезжали в поселок Стрельня Багратионовского района. Там в 18.00 загорелся дачный домик в садовом товариществе «Надежда». Одноэтажное строение сгорело полностью.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, уж ночью заполыхала дача в Калининграде. В 05.46 поступило сообщение о пожаре в садовом товариществе «Искра» в Ленинградском районе Калининграда. Там полностью выгорел кирпичный дачный домик.

В тот же день в садовом товариществе «Металлист» в городе Гусеве сгорела пристройка к бане и моечная в одноэтажной деревянной бане.

Пожарные подоспели вовремя и предотвратили дальнейшее распространение огня.