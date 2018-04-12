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13:26 (мск), источник: Комсомольская правда

В Калининградской области за сутки сгорели две дачи и одна баня

За минувшие сутки в Калининградской области случились пожары в садовых товариществах.

Источник: Комсомольская правда

Так, вечером в среду, 11 апреля, по тревоге пожарные выезжали в поселок Стрельня Багратионовского района. Там в 18.00 загорелся дачный домик в садовом товариществе «Надежда». Одноэтажное строение сгорело полностью.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, уж ночью заполыхала дача в Калининграде. В 05.46 поступило сообщение о пожаре в садовом товариществе «Искра» в Ленинградском районе Калининграда. Там полностью выгорел кирпичный дачный домик.

В тот же день в садовом товариществе «Металлист» в городе Гусеве сгорела пристройка к бане и моечная в одноэтажной деревянной бане.

Пожарные подоспели вовремя и предотвратили дальнейшее распространение огня.

Во всех случаях обошлось без пострадавших.

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