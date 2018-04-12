В Калининградской области за сутки сгорели две дачи и одна баня
За минувшие сутки в Калининградской области случились пожары в садовых товариществах.
За минувшие сутки в Калининградской области случились пожары в садовых товариществах.
Так, вечером в среду, 11 апреля, по тревоге пожарные выезжали в поселок Стрельня Багратионовского района. Там в 18.00 загорелся дачный домик в садовом товариществе «Надежда». Одноэтажное строение сгорело полностью.
Как сообщает
В тот же день в садовом товариществе «Металлист» в городе Гусеве сгорела пристройка к бане и моечная в одноэтажной деревянной бане.
Пожарные подоспели вовремя и предотвратили дальнейшее распространение огня.
Во всех случаях обошлось без пострадавших.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.