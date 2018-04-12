В ДТП с автобусом на трассе Челябинск — Троицк пострадали два человека
ЧЕЛЯБИНСК, 12 апреля, ФедералПресс. На трассе под Челябинском столкнулись автобус и легковой автомобиль.
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 апреля, ФедералПресс. На трассе под Челябинском столкнулись автобус и легковой автомобиль.
Авария произошла накануне днем. На 24-м километре трассы 37-летний водитель автомобиля ВАЗ не выбрал безопасную дистанцию и въехал в остановившийся впереди автобус.
В результате ДТП травмы получили 39-летний и 17-летний пассажиры легковушки. Для ликвидации последствий аварии выезжали сотрудники МЧС. Теперь ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.
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