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08:47 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В ДТП с автобусом на трассе Челябинск — Троицк пострадали два человека

ЧЕЛЯБИНСК, 12 апреля, ФедералПресс. На трассе под Челябинском столкнулись автобус и легковой автомобиль.

Авария произошла накануне днем. На 24-м километре трассы 37-летний водитель автомобиля ВАЗ не выбрал безопасную дистанцию и въехал в остановившийся впереди автобус.

В результате ДТП травмы получили 39-летний и 17-летний пассажиры легковушки. Для ликвидации последствий аварии выезжали сотрудники МЧС. Теперь ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.

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