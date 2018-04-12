Полицейские накрыли подпольный игорный клуб в Челябинске
Заведение работало под видом
Заведение работало под видом
В Челябинске сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции пресекли работу подпольного азартного заведения, работавшего под видом
Игорный клуб располагался в помещении одного из домов в Тракторозаводском районе города. Полицейские задержали пять человек в возрасте от 21 до 44 лет. Установлено, что подозреваемые, действуя в составе группы, занимались организацией и проведением азартных игр. Из помещения изъяли 10 системных блоков и более 50 тыс. рублей.
По данному факту возбуждено дело по пункту «а» части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Санкциями данной части статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.
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