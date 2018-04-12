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08:48 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Жертвами мошенницы из Златоуста стали жители Москвы и Самары

Жительница Златоуста заработала более 700 тысяч рублей, предлагая обучение по интернету.

Жертвами мошенницы стали 53-летний москвич, который лишился 480 тысяч рублей, и женщина-предприниматель из Самары. Ее злоумышленница оставила без 265 тысяч, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на ГУ МВД.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую — 44-летнюю женщину. В интернете она создала сайт по обучению бизнесу и в качестве примера предлагала поучаствовать в проекте. Но для этого нужно было перечислить деньги, якобы для покупки конфискованного имущества. Прибыль от сделок, как обещалось, должны были получить участники проекта. Доверчивые люди, поняв, что их обманули, обратились в полицию.

Следственным отделом ОМВД по Златоусту возбуждены уголовные дела. Если вина женщины будет доказана, ей грозит срок до шести лет. Подозреваемую арестовали и сейчас полицейские устанавливают другие эпизоды ее незаконной деятельности.

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