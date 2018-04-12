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08:49 (мск), источник: Вести - Пермь

Большая вода: Дренажная система не справляется

Подтопление д. Горбуново и Осенцы связывают с таянием снега на полях и с засоренной дренажной системой.

Источник: Вести - Пермь

Подтопление деревень Горбуново и Осенцы в Пермском районе не имеет отношения к половодью. Причиной появления воды на дорогах и в огородах связывают с таянием снега на полях и с засоренной дренажной системой. Почистить ее самостоятельно в МЧС рекомендовали и местным властям, и домовладельцам.

Александр Шарапов, заместитель начальник Главного управления МЧС по Пермскому краю: «Горбуново — это талые воды. Тем не менее, с целью более объективной оценки, что может дальше в этом районе сложиться, мы отправим туда оперативную группу главного управления, оценим, посмотрим, соответствующие рекомендации органам власти дадим».

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