Большая вода: Дренажная система не справляется
Подтопление д. Горбуново и Осенцы связывают с таянием снега на полях и с засоренной дренажной системой.
Подтопление д. Горбуново и Осенцы связывают с таянием снега на полях и с засоренной дренажной системой.
Подтопление деревень Горбуново и Осенцы в Пермском районе не имеет отношения к половодью. Причиной появления воды на дорогах и в огородах связывают с таянием снега на полях и с засоренной дренажной системой. Почистить ее самостоятельно в МЧС рекомендовали и местным властям, и домовладельцам.
Александр Шарапов, заместитель начальник Главного управления МЧС по Пермскому краю: «Горбуново — это талые воды. Тем не менее, с целью более объективной оценки, что может дальше в этом районе сложиться, мы отправим туда оперативную группу главного управления, оценим, посмотрим, соответствующие рекомендации органам власти дадим».
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