Большая вода: Дренажная система не справляется

Подтопление деревень Горбуново и Осенцы в Пермском районе не имеет отношения к половодью. Причиной появления воды на дорогах и в огородах связывают с таянием снега на полях и с засоренной дренажной системой. Почистить ее самостоятельно в МЧС рекомендовали и местным властям, и домовладельцам.