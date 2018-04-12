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10:22 (мск), источник: Водитель Петербурга

Петербургскую учительницу лишили Grand Cherokee

Бюджетницу лишили довольно дорогого автомобиля воры в Калининском районе Петербурга. Иномарки пропала у школьной учительницы.

Как стало известно «Водителю», женщина обратилась к полицейским, когда обнаружила, что пропал ее Jeep Grand Cherokee. Машина была припаркована у дома 7 по улице Брянцева.

Иномарка не такая старая — 2013 года выпуска. Ущерб от исчезновения «Джипа» владелица оценила в 1,5 миллиона рублей. К счастью, машина застрахована по каско.

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