Автоледи сбила двух детей на «зебре» в Башкирии и скрылась с места ДТП
Уфа. 12 апреля.
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Уфа. 12 апреля.
По данным ведомства, накануне днем на улице Ленина 29-летняя местная жительница за рулем легкового автомобиля сбила двух детей, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
«В результате аварии две девочки, учащиеся второго класса одной из местных школ, получили травмы», — говорится в сообщении.
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