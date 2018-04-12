Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Война между США и РФ может совсем скоро начаться
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Поклонники заподозрили Елену Летучую в беременности
Новый поворот в судьбе девушки, которой ревнивый муж отрубил руки
Ксения Собчак путешествует по Аризоне
«Мама, меня развели»Реальные истории краж денег с банковских карт
Море изменило цвет: реакция Сети на сближение ВВС РФ с ВМС США
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
“Будем сбивать и топить”: Посол РФ предупредил США
СМИ: Флот России ответил Украине за «пиратство»
71-летняя Татьяна Васильева сделала новую пластическую операцию
Полина Гагарина сменила спортзал на турник в парке
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Китайцы строят свою версию Висячих садов Семирамиды
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
08:58 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске эвакуировали пассажиров поезда из-за сообщении о минировании

На железнодорожном вокзале в Челябинске вечером 11 апреля были эвакуированы пассажиры поезда № 87 направлением Нижневартовск-Самара в связи с сообщением о минировании.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, около 17 часов 30 минут пассажир поезда заявил о том, что в одном из вагонов находится подозрительный предмет.

Был осуществлен полный комплекс мероприятий. На ближайшей станции по пути движения в Челябинск поезд был обследован. Всех пассажиров, а это 580 человек, эвакуировали на привокзальную площадь. На месте работали специальные службы. Никаких подозрительных предметов обнаружено не было. Через час поезд проследовал далее по маршруту.

О подозрительном предмете сообщил 48-летний пассажир поезда, который следовал от станции Сургут до станции Бугульма. Гражданин был доставлен в дежурную часть линейного управления, а затем направлен на медицинское учреждение Челябинска для освидетельствования, которое показало: лжеминер был пьян.

На данный момент в отношении правонарушителя составлен административной протокол по статье 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»).

Проведение комплекса доследственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, продолжается.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

ММК поделился опытом применения цифровых технологий
Военная операция США против Сирии отложена, но не отменена
Найдена главная причина алкоголизма
Спутники зафиксировали выход российских кораблей с базы Тартус
СМИ: Медведева снова назначат премьер-министром
Аналитики назвали самые доходные в России профессии
Бизнесмена обвинили в хищении 37 млрд рублей из 9 банков
Юлия Скрипаль отказалась от помощи сестры и посольства
Спорт
«Реал» проиграл «Ювентусу», но вышел в полуфинал Лиги чемпионов После назначения 11-метрового удара за споры с арбитром с поля был удален вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон
Авто
Что будет, если «закончились права» Сделайте это прямо сейчас. Немедленно. Достаньте свое водительское удостоверение и посмотрите, когда оно заканчивается
Hi-Tech
Найдена угрожающая человечеству «темная» зона Ученые обнаружили «темную» зону на ледяном щите в Гренландии.
Кино
Табаков и Муцениеце на съемках фильма «Тобол»: первые кадры Масштабный исторический проект о петровских временах по роману Алексея Иванова снял режиссер сериала «Великая»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Леди
Миллионер, популярный рэпер: чем занимаются родные Питта, Касселя и других звезд Хочешь узнать, чем прославился брат Венсана Касселя, как сестра Пенелопы Крус помогает ей на съемках, и чем занимаются родные мировых звезд? Читай и вдохновляйся.
Дети
Юлия Ковальчук дала дочери редкое имя Певица долго скрывала, как назвала девочку.
Все о ремонте
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь