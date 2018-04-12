В Челябинске эвакуировали пассажиров поезда из-за сообщении о минировании

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, около 17 часов 30 минут пассажир поезда заявил о том, что в одном из вагонов находится подозрительный предмет.

Был осуществлен полный комплекс мероприятий. На ближайшей станции по пути движения в Челябинск поезд был обследован. Всех пассажиров, а это 580 человек, эвакуировали на привокзальную площадь. На месте работали специальные службы. Никаких подозрительных предметов обнаружено не было. Через час поезд проследовал далее по маршруту.

О подозрительном предмете сообщил 48-летний пассажир поезда, который следовал от станции Сургут до станции Бугульма. Гражданин был доставлен в дежурную часть линейного управления, а затем направлен на медицинское учреждение Челябинска для освидетельствования, которое показало: лжеминер был пьян.

На данный момент в отношении правонарушителя составлен административной протокол по статье 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»).