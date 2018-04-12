В Челябинске эвакуировали пассажиров поезда из-за сообщении о минировании
На железнодорожном вокзале в Челябинске вечером 11 апреля были эвакуированы пассажиры поезда № 87 направлением
На железнодорожном вокзале в Челябинске вечером 11 апреля были эвакуированы пассажиры поезда № 87 направлением
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
Был осуществлен полный комплекс мероприятий. На ближайшей станции по пути движения в Челябинск поезд был обследован. Всех пассажиров, а это 580 человек, эвакуировали на привокзальную площадь. На месте работали специальные службы. Никаких подозрительных предметов обнаружено не было. Через час поезд проследовал далее по маршруту.
О подозрительном предмете сообщил 48-летний пассажир поезда, который следовал от станции Сургут до станции Бугульма. Гражданин был доставлен в дежурную часть линейного управления, а затем направлен на медицинское учреждение Челябинска для освидетельствования, которое показало: лжеминер был пьян.
На данный момент в отношении правонарушителя составлен административной протокол по статье 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»).
Проведение комплекса доследственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, продолжается.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.