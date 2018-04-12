В Башкирии ищут 12-летнюю девочку
УФА, 12 апр 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. В минувшую среду, 11 апреля, пропала 12-летняя девочка. Александра Мишина вышла из дома в
УФА, 12 апр 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. В минувшую среду, 11 апреля, пропала 12-летняя девочка. Александра Мишина вышла из дома в
«Возможно, она прячется у
В МВД Башкирии информацию о пропаже девочки подтвердили. Всех, кто видел или знает, где находится школьница, просят связаться с полицейскими по телефону 02 или 102.
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