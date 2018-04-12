В Башкирии ищут 12-летнюю девочку

УФА, 12 апр 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. В минувшую среду, 11 апреля, пропала 12-летняя девочка. Александра Мишина вышла из дома в розово-синем халате из дома в селе Бурибай Хайбуллинского района Башкирии. До сих пор подросток не дает о себе знать. К поискам девочки подключились полицейские района и добровольческие движения республики.