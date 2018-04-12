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09:22 (мск), источник: ДЕЙТА

Убивший ради эксперимента незнакомца приморец получил срок

Житель Владивостока, убивший незнакомца с целью проверить пистолет, сядет в тюрьму. сообщили DEITA. RU в прокуратуре Приморья.

Убийство произошло ночью на улице Горной в городе Владивостоке.

В ходе внезапно возникшего умысла фигурант решил совершить убийство ранее незнакомого ему мужчины. Подойдя к нему со спины, злоумышленник произвел прицельные выстрелы в голову потерпевшего и убил его.

При нападении он использовал оружие, которое самостоятельно изготовил ранее из пневматического пистолета и деталей огнестрельного оружия ограниченного поражения. Убийца хотел проверить боеспособность переделанного им оружия.

Со дна озера был изъят переделанный им пистолет.

Преступник получил 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Михаил Грач.

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