Убивший ради эксперимента незнакомца приморец получил срок

Убийство произошло ночью на улице Горной в городе Владивостоке.

В ходе внезапно возникшего умысла фигурант решил совершить убийство ранее незнакомого ему мужчины. Подойдя к нему со спины, злоумышленник произвел прицельные выстрелы в голову потерпевшего и убил его.

При нападении он использовал оружие, которое самостоятельно изготовил ранее из пневматического пистолета и деталей огнестрельного оружия ограниченного поражения. Убийца хотел проверить боеспособность переделанного им оружия.

Со дна озера был изъят переделанный им пистолет.

Преступник получил 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.