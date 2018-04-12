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09:13 (мск), источник: Nakanune.ru

Роспотребнадзор нашел в «Мегамартах» на Среднем Урале опасную стеклоомывающую жидкость

Роспотребнадзор Свердловской области заставляет компанию «Дикси Юг», в которую входят магазины «Мегамарт» и «Минимарт», отозвать опасную стеклоомывающую жидкость.

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, в жидкости производства ООО «Байкал Аква» содержится опасный для здоровья человека метанол.

Опасную жидкость нашли в магазине «Мегамарт» на улице Академика Шварца и в «Минимарте» на улице Кривоусова в Верхней Пышме. В связи с выявленными нарушениями, Роспотребнадзор направил материалы дела в суд. Каждый из магазинов получил штраф 300 тыс. руб., а производитель ООО «Байкал Аква» — ликвидирован.

Во всех магазинах торговой сети «Мегамарт» по решению суда должны были отозвать опасную продукцию и разместить об этом информацию на официальном сайте.

Однако компания «Дикси Юг» проигнорировала решение суда. Теперь данным делом будут заниматься судебные приставы.

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