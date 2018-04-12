Роспотребнадзор нашел в «Мегамартах» на Среднем Урале опасную стеклоомывающую жидкость
Роспотребнадзор Свердловской области заставляет компанию «Дикси Юг», в которую входят магазины «Мегамарт» и «Минимарт», отозвать опасную стеклоомывающую жидкость.
Роспотребнадзор Свердловской области заставляет компанию «Дикси Юг», в которую входят магазины «Мегамарт» и «Минимарт», отозвать опасную стеклоомывающую жидкость.
Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, в жидкости производства ООО «Байкал Аква» содержится опасный для здоровья человека метанол.
Опасную жидкость нашли в магазине «Мегамарт» на улице Академика Шварца и в «Минимарте» на улице Кривоусова в Верхней Пышме. В связи с выявленными нарушениями, Роспотребнадзор направил материалы дела в суд. Каждый из магазинов получил штраф 300 тыс. руб., а производитель ООО «Байкал Аква» — ликвидирован.
Во всех магазинах торговой сети «Мегамарт» по решению суда должны были отозвать опасную продукцию и разместить об этом информацию на официальном сайте.
Однако компания «Дикси Юг» проигнорировала решение суда. Теперь данным делом будут заниматься судебные приставы.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.