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09:14 (мск), источник: Коммерсантъ

Передано в суд дело об убийстве продавца Porsche Panamera

Новосибирское управление Следственного комитета России направило в суд дело об убийстве продавца Porsche Panamera.

Об этом сообщил официальный представитель управления Дмитрий Чечулин. По версии следствия, в ноябре 2017 года собственник дорогостоящей иномарки разместил на специализированном сайте объявление о продаже машины. Двое злоумышленников под видом покупателей встретились с продавцом в Заельцовском районе Новосибирска и застрелили его. Тело потерпевшего они вывезли за город и закопали в снегу.

Родные владельца Porsche, обеспокоенные его долгим отсутствием, обратились в полицию. В поиске новосибирца помимо сотрудников правоохранительных органов принимали участие волонтеры. В ночь на 4 декабря в Мошковском районе области было обнаружено тело пропавшего автовладельца. Вскоре были установлены и задержаны подозреваемые в преступлении. Одному из них помимо обвинения в убийстве (ст. 105 УК РФ), инкриминируют незаконное хранение наркотиков (ст. 228): в ходе обыска его квартиры оперативники нашли 7,8 г марихуаны.

Константин Воронов.

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