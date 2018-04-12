Передано в суд дело об убийстве продавца Porsche Panamera

Об этом сообщил официальный представитель управления Дмитрий Чечулин. По версии следствия, в ноябре 2017 года собственник дорогостоящей иномарки разместил на специализированном сайте объявление о продаже машины. Двое злоумышленников под видом покупателей встретились с продавцом в Заельцовском районе Новосибирска и застрелили его. Тело потерпевшего они вывезли за город и закопали в снегу.



Родные владельца Porsche, обеспокоенные его долгим отсутствием, обратились в полицию. В поиске новосибирца помимо сотрудников правоохранительных органов принимали участие волонтеры. В ночь на 4 декабря в Мошковском районе области было обнаружено тело пропавшего автовладельца. Вскоре были установлены и задержаны подозреваемые в преступлении. Одному из них помимо обвинения в убийстве (ст. 105 УК РФ), инкриминируют незаконное хранение наркотиков (ст. 228): в ходе обыска его квартиры оперативники нашли 7,8 г марихуаны.



Константин Воронов.