Дебошир с рейса Екатеринбург-Анталья стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве

«27 марта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он грубо нарушал общественный порядок на борту воздушного судна авиакомпании “Россия”, вступил в конфликт с пассажирами и бортпроводниками», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, инцидент произошел 27 марта, когда самолет из Екатеринбурга начал совершать снижение. Воздушное судно приземлилось в Анталье благополучно. Следователи организовали проверку по видео, которое было размещено в СМИ.