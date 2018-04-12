Дебошир с рейса Екатеринбург-Анталья стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве
Екатеринбург. 12 апреля.
Екатеринбург. 12 апреля.
«27 марта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он грубо нарушал общественный порядок на борту воздушного судна авиакомпании “Россия”, вступил в конфликт с пассажирами и бортпроводниками», — говорится в сообщении.
Как сообщалось, инцидент произошел 27 марта, когда самолет из Екатеринбурга начал совершать снижение. Воздушное судно приземлилось в Анталье благополучно. Следователи организовали проверку по видео, которое было размещено в СМИ.
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