Гражданин Молдовы, объявленный в федеральный розыск, задержан на границе
КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Гражданин Молдовы, находившийся в федеральном (Россия) розыске, был задержан на границе РФ и Латвии, в Себежском районе Псковской области.
КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Гражданин Молдовы, находившийся в федеральном (Россия) розыске, был задержан на границе РФ и Латвии, в Себежском районе Псковской области.
По данным российских СМИ, задержание произошло на международном автомобильном пропускном пункте «Бурачки». Именно там 55-летний мужчина хотел пешком пересечь границу.
При проверке документов вскрылся уголовный статус гражданина. Оказалось, что в Свердловской области он, угрожая водителю расправой, завладел автомобилем.
Чтобы скрыться от уголовного преследования, мужчина хотел покинуть Россию.
За это преступление задержанному грозит до семи лет лишения свободы.
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