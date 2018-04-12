Гражданин Молдовы, объявленный в федеральный розыск, задержан на границе

Источник: Sputnik.md

По данным российских СМИ, задержание произошло на международном автомобильном пропускном пункте «Бурачки». Именно там 55-летний мужчина хотел пешком пересечь границу.

При проверке документов вскрылся уголовный статус гражданина. Оказалось, что в Свердловской области он, угрожая водителю расправой, завладел автомобилем.

Чтобы скрыться от уголовного преследования, мужчина хотел покинуть Россию.