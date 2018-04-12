СК начал экспертные исследования по делу о крушении Ми-8 в Хабаровске

В среду вертолет авиакомпании «Восток» упал на пустыре на окраине Хабаровска. На борту были шесть человек, все они погибли. Возбуждено уголовное дело. В Хабаровске введен режим чрезвычайной ситуации. В четверг в крае объявлен день траура.