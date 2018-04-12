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09:19 (мск), источник: РИА Новости

СК начал экспертные исследования по делу о крушении Ми-8 в Хабаровске

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Следователи приступили к назначенным экспертным исследованиям по делу о крушении Ми-8 в Хабаровске, сообщается в Telegram Следственного комитета РФ.

Источник: РИА "Новости"

В среду вертолет авиакомпании «Восток» упал на пустыре на окраине Хабаровска. На борту были шесть человек, все они погибли. Возбуждено уголовное дело. В Хабаровске введен режим чрезвычайной ситуации. В четверг в крае объявлен день траура.

«По уголовному делу о крушении 11 апреля вертолёта МИ-8 в Хабаровске следствием назначены необходимые экспертные исследования. С места происшествия изъяты бортовые самописцы. Тела шести погибших направлены для проведения судебно-медицинских экспертиз и опознания», — говорится в сообщении.

Также в авиакомпании «Восток» изъята полетная документация, образцы топлива, допрошен ряд свидетелей.

В СК отмечают, что запланировано проведение дополнительного осмотра места происшествия с участием специалистов Межгосударственного авиационного комитета.

«Уголовное дело находится на контроле руководителя следственного управления», — добавляется на сайте СК РФ.

Следователи просят жителей региона, ставших очевидцами происшествия, предоставить имеющиеся фото или видеозаписи крушения вертолета.

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