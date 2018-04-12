Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры в Комсомольске-на-Амуре

Информация о возгорании в одной из квартир многоэтажного дома по улице Вокзальная поступила на пульт пожарно-спасательной службы 11 апреля в 20:48. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Через пять минут пожарные прибыли на место и обнаружили сильное задымление в квартире. Газодымозащитная служба провела поиск находящихся внутри людей и обнаружила мужчину. Пострадавшего вынесли на свежий воздух и передали работникам «скорой помощи». Его госпитализировали во вторую городскую больницу.