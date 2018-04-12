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09:13 (мск), источник: Восток Медиа

Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры в Комсомольске-на-Амуре

На девятом этаже жилого дома в Комсомольске-на-Амуре загорелась квартира, в это время в ней находился мужчина. Пожарные нашли жильца в тяжёлом состоянии с ожогами головы, лица, рук и тела второй и третьей степени.

Информация о возгорании в одной из квартир многоэтажного дома по улице Вокзальная поступила на пульт пожарно-спасательной службы 11 апреля в 20:48. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Через пять минут пожарные прибыли на место и обнаружили сильное задымление в квартире. Газодымозащитная служба провела поиск находящихся внутри людей и обнаружила мужчину. Пострадавшего вынесли на свежий воздух и передали работникам «скорой помощи». Его госпитализировали во вторую городскую больницу.

Пожар площадью четыре квадратных метра локализовали через десять минут. В 21:18 его полностью ликвидировали. В результате от огня квартира закоптилась по всей площади, пострадали домашние вещи и мебель. В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания и виновных. Сотрудники пожарного надзора проводят проверку.

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