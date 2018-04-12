Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры в Комсомольске-на-Амуре
На девятом этаже жилого дома в
На девятом этаже жилого дома в
Информация о возгорании в одной из квартир многоэтажного дома по улице Вокзальная поступила на пульт
Через пять минут пожарные прибыли на место и обнаружили сильное задымление в квартире. Газодымозащитная служба провела поиск находящихся внутри людей и обнаружила мужчину. Пострадавшего вынесли на свежий воздух и передали работникам «скорой помощи». Его госпитализировали во вторую городскую больницу.
Пожар площадью четыре квадратных метра локализовали через десять минут. В 21:18 его полностью ликвидировали. В результате от огня квартира закоптилась по всей площади, пострадали домашние вещи и мебель. В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания и виновных. Сотрудники пожарного надзора проводят проверку.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.