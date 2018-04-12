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09:12 (мск), источник: Baikal-info.ru

Мошенники используют для наживы трагический пожар в Кемерово

Главное управление МЧС России по Иркутской области предостерегает население и руководителей объектов с массовым пребыванием людей от действий мошенников, которые под видом сотрудников МЧС предлагают разнообразные услуги по пожарной безопасности. Как сообщает 12 апреля 2018 года пресс-служба ведомства, такие факты есть в ряде регионов, там проводятся оперативные мероприятия.


Масштабные проверки пожарной безопасности торгово-развлекательных центров злоумышленники начали использовать в корыстных целях. Они приходят в торговые центры, учреждения с массовым пребыванием людей, в муниципальные многоэтажки и, запугивая штрафами и другими санкциями, навязывают системы противопожарной защиты помещений или за деньги обещают «решить» вопросы пожарной безопасности. В Иркутской области поступило только одно сообщение о появлении лже-специалиста, но до вымоганий дело не дошло.

В руководстве ГУ МЧС России по Иркутской области пояснили, что проверки пожарного состояния торгово-развлекательных центров, объявленные генеральной прокуратурой России после пожара в Кемерово, проводят только межведомственные группы, в составе которых в обязательном порядке сотрудники прокуратуры и пожарного надзора МЧС. По согласованию в составе группы могут находиться представители органов власти, активисты общественных организаций.

«Никаких услуг по установке пожарной сигнализации, замене проводки, в том числе с крупной льготной скидкой для пенсионеров сотрудники МЧС России не оказывают, — рассказал Валентин Нелюбов. — Даже если “специалист” с подобным предложением пришёл к вам в дом или на объект в форме МЧС, это должно вас насторожить. Необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. Это касается и ситуации, когда “проверяющие” начинают запугивать штрафом за отсутствие дымового датчика в квартире. Предупредите своих близких, что должностные лица органов местного самоуправления и сотрудники МЧС платной установкой пожарных извещателей не занимаются, а оборудование пожарной сигнализацией жилья малоимущих, социально неблагополучных и многодетных семей по целевым программам ведётся бесплатно».

Помимо служебного удостоверения, которое обязан представить сотрудник отдела надзорной деятельности МЧС России, у него должен быть нагрудный значок и пакет документов для проверки, предусмотренных действующим законодательством. О проверке должностные лица объекта предупреждаются официально, за сутки. Уточнить данные об инспекторе можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России.

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