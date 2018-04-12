Под обрушившейся стеной здания в Омске погиб человек
НОВОСИБИРСК, 12 апр — РИА Новости. Стена одноэтажного производственного здания обрушилась на разбиравших конструкции трех сборщиков металлолома в Омске; один из мужчин погиб, второй госпитализирован, сообщает в четверг Следственное управление СК РФ по региону.
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