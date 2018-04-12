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16:50 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Экс-чиновница осуждена за мошенничество и получение взятки в Каменске

Экс-начальник сектора по местному самоуправлению одного из микрорайонов Каменска-Шахтинского осуждена за мошенничество и получение взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

По версии следствия, в 2017 году чиновница получила взятку в размере 12 тыс. рублей за несоставление протокола по факту торговли в непредусмотренных для этих целей местах.

Ранее подсудимая получила подобным образом более 60 тыс. рублей от предпринимателей. При этом тогда составление протоколов не входило в ее компетенцию.

Суд признал женщину виновной по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Экс-чиновница приговорена к трем годам и одному месяцу колонии общего режима и штрафу в размере двадцатикратной суммы взятки — 240 000 рублей.

Кроме того, она на два года лишена права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных полномочий.

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